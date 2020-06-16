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    Sakarya'da nehre giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

    Arkadaşları ile girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz'in cansız bedeni, 3 gün sonra bulundu.
    • AA
    • 16.06.2020 - 16:09
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    Sakarya'da nehre giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla pazar günü nehre giren 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest, akıntıya kapılıp kaybolurken arkadaşı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    Gökdeniz Serbest için ise arama çalışmaları başlatıldı.

    3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Aramalar 10 araç, 2 bot ve 47 personelle üçüncü gününde de sürdü.Bu arada, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmalara katıldı.

    AFAD ve jandarma ekipleri ile polis dalgıçlarının çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedeni bulundu.

    Nehir kenarında endişeli bekleyişlerini sürdüren aile ve yakınları, acı haberle fenalaştı.

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