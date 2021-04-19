Sakarya'da oğlu yaralanan anne, ambulansa binmek için ağladı

Sakarya'da oğlu yaralanan anne, ambulansa binmek için ağladı

Motosikletli oğlunun otomobille çarpışarak kaza yapmasının ardından acılı anne, ambulansa oğluyla birlikte binebilmek için gözyaşı döktü.

Öğle saatlerinde Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde, Metin Ülker yönetimindeki 54 PG 434 plakalı otomobil ile Şükrü Yasin Uysal yönetimindeki 54 PK 067 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şükrü Yasin Uysal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

"AMBULANSA BENİ DE ALIN"

Kazayı haber alıp gelen Şükrü Yasin Uysal’ın annesi fenalık geçirdi. İsmi öğrenilemeyen anne, sağlık görevlilerine, "Ambulansa beni de alın" diyerek ağladı.

Sakarya'da oğlu yaralanan anne, ambulansa binmek için ağladı VİDEO

AMBULANSA ALAMADILAR

Sağlık görevlileri, anneye çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulansa alamayacaklarını söyledi.

Şükrü Yasin Uysal Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, annesi de bir vatandaş tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

















