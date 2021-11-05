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    Sakarya'da önce evini yakmaya sonra hortumla söndürmeye çalıştı

    Karasu'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, oturduğu evi önce yakmaya sonrasında ise eline aldığı hortumla söndürmeye çalıştı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 18:03
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    Sakarya'da önce evini yakmaya sonra hortumla söndürmeye çalıştı

    Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.T., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı oturduğu evi yakmaya, daha sonrasında da eline aldığı hortumla söndürmeye çalıştı.

    KARDEŞİ VE OĞLU TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

    Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler olay yerine gelerek güvenlik önlemi alırken kadın, erkek kardeşi ve oğlu tarafından ikna edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Sakarya'da önce evini yakmaya sonra hortumla söndürmeye çalıştı VİDEO

    KADININ NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINA ANLAM VERİLEMEDİ

    Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kadını hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ise evde inceleme gerçekleştirdi.

    Polis konuya ilişkin inceleme başlatırken, kadının ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen mahalleli ise olan biteni şaşkınlık içerisinde izledi.

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