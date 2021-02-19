Sakarya'da önü kesilen sürücü saldırıya uğradı

Dört kişi tarafından darbedilip, gasbedilen ve aracının camları kırılan M.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi 8066'ncı Sokak üzerinde, iddiaya göre M.Y.'nin otomobilinin önü 1'i kadın 4 kişi tarafından kesildi.

Otomobili durduran kişiler, M.Y.'yi araçta darbetmeye başladı.

ARACA ZARAR VERDİLER

M.Y., yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, saldırganlar otomobilin camlarını da kırdı. Ardından otomobilin anahtarlarını ve M.Y.‘nin cep telefonunu alarak kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.Y.'ye sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.