Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlama öncesinde önündeki aracı sollamaya kalkan yolcu dolmuşu, kağıt toplayan çocuğa çarptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yolcu dolmuşu, önünde seyir halinde olan aracı sollamak istedi.

Dolmuş, önündeki aracı sollamaya çıktığı esnada caddeden geçmekte olan kağıt toplayan bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk yere yığıldı. Kaza sonrası bölgeye koşan vatandaşlar tarafından durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da önündeki aracı sollamaya çalışırken kağıt toplayan çocuğa çarptı İZLE







TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada kolunun kırıldığı öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.



