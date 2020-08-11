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    Sakarya'da orman yangını

    Taraklı ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 11.08.2020 - 16:10
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    Sakarya'da orman yangını

    Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede, yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

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