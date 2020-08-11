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Sakarya'da orman yangını
Taraklı ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.
- AA
- 11.08.2020 - 16:10
Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede, yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.