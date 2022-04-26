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    Sakarya'da kamyonun otobüse çarptığı kaza kamerada

    Yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne kamyon çarptı.Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
    • 26.04.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 12:45
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    Sakarya'da kamyonun otobüse çarptığı kaza kamerada

    Sakarya'nın Adapazarı- Karasu karayolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde Y.G. yönetimindeki kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

    Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi.

    1 ölü, 11 yaralı

    Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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