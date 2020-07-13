Süratli bir şekilde cadde üzerinde seyir halinde olan spor otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde, T.A.'nın kullandığı 34 BG 4424 plakalı spor otomobil, plakası bulunmayan motosiklete çarptı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle 16 yaşındaki Ali A. ile Ahmet S. ve 27 yaşındaki Suat A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklette bulunan Ali A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı