Sakarya'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde F.Y. (33) kontrolündeki otomobil, otoyol üzerinde yaya olarak bulunan Engin K.'ye (46) çarptı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Engin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Engin K.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.