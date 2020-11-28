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    Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü

    Yolda gezinen yavru köpeğe çarparak olay yerinden uzaklaşan sorumsuz sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 28.11.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 16:43
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    Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü

    Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Yeni Mahalle istikametine seyreden otomobil sürücüsü, Gündoğdu mevkisinde yol ortasında duran yavru köpeğe çarptı.

    YOLUNA DEVAM ETTİ

    Aracın altında kalan yavru köpek yaralanırken, durumu fark ederek aracı durduran sürücü bir süre bekledikten sonra otomobilden inmeden olay yerinden ayrıldı.

    Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çevrede oturan bir kadın tarafından yoldan alınan yavru köpek, bölgedeki çiftlikte bulunan veteriner tarafından tedavi edildi. Olayla ilgili Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Sakarya da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü #1

    Sakarya da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü #2

    Sakarya da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü #3

    Sakarya da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü #4

    Sakarya da otomobiliyle yavru köpeğe çarpıp kaçan sürücü #5

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