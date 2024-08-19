Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İHA
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Soğuksu Mahallesi'nde S.E. (54) kontrolündeki otomobil ile İsa Erdem (21) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Acı haberi duyan gencin yakınları hastaneye akın etti.
Otomobil sürücüsü S.E.'nin gözaltına alındığı öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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