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    Sakarya'da otomobille cipin kafa kafaya çarpışması kamerada

    Otomobilin sola dönüş yaptığı sırada meydana gelen kazada, ciple kafa kafaya çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:34
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    Sakarya'da otomobille cipin kafa kafaya çarpışması kamerada

    Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde S.G.Ç. idaresindeki otomobil, sola dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen T.K. idaresindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi.

    Meydana gelen kazada, cip sürücüsü T.K. cipte yolcu olarak bulunan T.K., F.T. İle otomobilde bulunan B.N.K. yaralandı.

    YARALILAR HASANEYE KALDIRILDI

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sapanca ilçe Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

    Sakarya da otomobille cipin kafa kafaya çarpışması kamerada #1

    İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sola döndüğü esnada karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

    Sakarya'da otomobille cipin kafa kafaya çarpışması kamerada VİDEO

    Sakarya da otomobille cipin kafa kafaya çarpışması kamerada #2

    Sakarya da otomobille cipin kafa kafaya çarpışması kamerada #3

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