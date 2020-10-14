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- Sakarya'da otoyol şantiyesinde üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da otoyol şantiyesinde üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı şantiyesinde üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralanan Halil Çerçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silindir sürücüsü gözaltına alındı.
- İHA
- 14.10.2020 - 10:08
Dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı şantiyesinde mola sırasında yaşanan olayda, Halil Çerçi isimli işçinin üzerinden silindir geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Çerçi, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil Çerçi, ameliyat esnasında hayatını kaybetti.
Silindir sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.