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    Sakarya’da panelvan araç tıra çarptı: 2 yaralı

    Karasu ilçesinde, tıra çarpan panelvan aracın kapısı, tırın dorsesinde asılı kaldı. Kaza sonucunda, 2 kişi yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 10:29
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    Sakarya’da panelvan araç tıra çarptı: 2 yaralı

    Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkiinde, saat 02.00 sıralarında, Eren Akova yönetimindeki panelvan araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

    Panelvan aracın sağ kapısı, tırın dorsesinde asılı kaldı, sağ kısmının kaportası dağıldı.

    2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazada araç sürücüsü Eren Akova ile kardeşi Emrah Akova hasar gören aracın içerisinde sıkıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Haber verilmesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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