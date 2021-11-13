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    Sakarya'da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi

    “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada durdurulan sürücü panikleyince muhabirin ayağının üstünden geçti.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 11:44
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    Sakarya'da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi

    İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’nın Karasu ilçesinde de “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenlendi.

    İlçenin Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlikte durdurulan otomobil sürücüsü, panik yaparak etkinliği haberleştirmek isteyen muhabirin ayağını ezdi.

    KAZA ANI KAMERADA

    O anlar etkinliği çeken başka bir muhabirin kameralarına yansıdı.

    Kameralara yansıyan görüntülere, ilçe kaymakamının muhabirlere “Dikkatli olun” demesi, sonrasında otomobilin muhabirin ayağını ezmesi yer aldı.

    Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi VİDEO

    Sakarya da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi #1

    Sakarya da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi #2

    Sakarya da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi #3

    Sakarya da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi #4

    Sakarya da panikleyen sürücü, muhabiri ezdi #5

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