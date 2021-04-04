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    Sakarya'da papağan ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor

    Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde veteriner Bekir Taşdemir’in 3 yaşındaki 'Paşa' adlı Sultan papağanı, Türkiyem’ şarkısını ıslık çalarak söylüyor.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 16:03
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    Sakarya'da papağan ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahalle’de yaşayan veteriner hekim Bekir Taşdemir, 3 yıl önce sahiplendiği ve ‘Paşa’ ismini verdiği Sultan papağanına ‘Türkiyem’ şarkısını öğretti.

    KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR

    Paşa mutlu olduğu zamanlarda şarkıyı ıslık çalarak söylemeye başladı. İş yerinde müşterilere de ‘Türkiyem’ şarkısını söyleyen Paşa, dinleyenleri kendisini hayran bırakıyor.

    "EN SEVDİĞİ ŞEYLERDEN BİRİ TÜRKİYEM ŞARKISINI SÖYLEMEK"

    Papağanın ilk başlarda sadece belirli kelimeleri konuştuğunu ancak daha sonra bu şarkıya ıslıkla eşlik etmeye başladığını belirten Taşdemir, “Türkiyem şarkısını çok seviyor. Birkaç kelime konuşabiliyor ama en sevdiği şeylerden biri Türkiyem şarkısını söylemek. Bazen buraya dışarıdan gelen insanları da taklit ediyor, çok duyduğu sesleri hafızasına alarak taklit ediyor. Bundaki en büyük sebep ilgi çekmek, insanların ya da çevrenin ilgisini çekmek için yapıyor” dedi.

    Sakarya da papağan ıslık çalarak Türkiyem şarkısını söylüyor #1

    Sakarya da papağan ıslık çalarak Türkiyem şarkısını söylüyor #2

    Sakarya da papağan ıslık çalarak Türkiyem şarkısını söylüyor #3

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