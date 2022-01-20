Sakarya'da para çalan hırsızlar tutuklandı

Bir evden para ve eşya hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesi'nde ikamet eden E.Y.Ö, evinden 35 bin dolar ve 20 bin lira ile bazı eşyaların çalındığı ihbarında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile JASAT dedektiflerinin müşterek çalışmalarında olayın failleri olduğu değerlendirilen Y.T. (38), A.C.H. (20), A.K. (17), A.B. (17) ve M.N. (17) gözaltına alındı.

PARALARI EĞLENCE MEKANLARINDA HARCADIKLARINI SÖYLEDİLER

Sorgularında çaldıkları paraları İstanbul'daki eğlence merkezinde harcadıklarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 ZANLIDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden Y.T, A.C.H. ve A.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, iki zanlı salıverildi. Zanlıların üzerinde ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise müştekiye teslim edildi.