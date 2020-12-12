Bir kargo firmasının çalışanları ile vatandaşlar arasında çıkan kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Atatürk Sanayi Sitesi yakınlarında, aracını kargo firmasının yakınına park etmek isteyen bir sürücü ile kargo çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Çalışanlar, kendi araçlarının gelip gittiğini belirterek sürücüye engel olmaya çalışırken, sürücü ise yolun onlara ait olmadığını söyledi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücüye diğer vatandaşlarında destek olmasıyla tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kargo firmasının olduğu binada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Sakarya'da park yeri kavgası kamerada VİDEO

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"BIKTIM BUNLARDAN, İKİ GÜNDE BİR KAVGA EDİYORLAR"

Kavga, araya girenler tarafından engellenirken o anları kaydeden vatandaş ise “Ben bunları attıracağım buradan, bıktım. Ben şimdi polisi de arayacağım. İki günde bir kavga, bıktım bunlardan, bunların hepsi böyle.” diyerek sitem etti.