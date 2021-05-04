Sakarya'da parkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Parkta çıkan ağaç yangını, kısa sürede söndürülerek bir facianın önüne geçildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Duran Aziz Parkı'nda, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını güvenlik görevlileri fark etti.

YANGINA BÜYÜMEDEN MÜDAHALE EDİLDİ

Parkta devriye atan güvenlik görevlileri tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Ekipler, ağacın içinin yanma ihtimaline karşı kuru söndürme kitiyle de müdahalede bulundu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.



