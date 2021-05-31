Sakarya'da pedalları karıştıran sürücü iş yerine daldı

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, beyaz eşya bakım ve tamir yapan dükkanın duvarına çarparak alev aldı. Vatandaşların ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Değirmenhan Sokak üzerindeki beyaz eşya bakım ve tamir dükkanına gelen A.Ş., 54 ES 798 plakalı aracında fren yerine gaza basınca kaza yaptı.

Kontrolden çıkan araç, iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Araç kaza sonrası alev alırken, A.Ş. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Otomobile ilk müdahale yangın tüpleri ile yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Bölgede oto yıkamacıda çalışan Yunus Can, “Dükkanda otururken bir ses duyduk ve deprem oluyor sandık. Aracı kullanan kişi malzemesini yaptırmak için dükkana gelirken, bir anda fren yerine gaza basıp direkt dükkana giriyor. Biz koştuk, amcayı hemen araçtan dışarıya çıkardık. Yaralanan yok ama facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tamamen içerisine girmiş olsaydı yaralanan olabilirdi, içeride 3 çalışan vardı.” ifadelerine yer verdi.