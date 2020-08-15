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Sakarya'da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı

Sakarya'da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı

Evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği komşusu ile eşi ve kızını bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı.