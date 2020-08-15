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    Sakarya'da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı

    Evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği komşusu ile eşi ve kızını bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 17:47
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    Sakarya'da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde, eşi ve kızıyla plaja giden N.K.'nin yanına, evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği H.Ö. geldi.

    İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

    KOMŞULARINI BIÇAKLADI

    H.Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile N.K.’yi dizinden, kavgayı ayırmak siteyen eşi A.K. ve kızı Z.K.’yi de bacaklarından bıçakladı. Saldırgan, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından etkisiz hale getirilirken, 112 Acil'e haber verildi.

    Yaralı anne-baba ve kızı, Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

    Sakarya'da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı VİDEO

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    H.Ö. ise gözaltına alınarak, emniyete götütüldü.

    Sakarya da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı #1

    Sakarya da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı #2

    Sakarya da plajda komşularını bıçakladı: 3 yaralı #3

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