Sakarya'da polis kendisinden kaçan şahsı motokurye ile yakaladı Sakarya'da alkollü olduğu için polisin ihtarına uymayarak önce araç ile sonrasında ise yaya olarak kaçmaya çalışan şahsın motokurye desteğiyle yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geçtiğimiz günlerde polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulmak istenen bir şahıs kaçmaya başladı.

Önce araç ile sonrasında ise yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, ara sokaklara girdi.

Devam eden kovalamacaya şahit olan ve sokak üzerinde bulunan bir işletmede motokurye olarak çalışan Özer Çot, duruma duyarsız kalmadı.

Direksiyona geçen motosikletli kurye, polisi de arkasına alarak kaçan şahsın peşine düştü.

Şahıs, kısa süre sonra motosikleti kuryenin de desteği ile yakalandı.

Yaşananlar kamerada

Sokakta yaşanan kovalamaca işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla kaçan şahsın peşinde gelen polisi görerek motosiklete binen Özer Çot'un polis ile birlikte şahsın peşine düştüğü anlar yer aldı.

"Polisi görünce yardım etmek istedim"

Yaşanan olayı anlatan Özer Çot, "Şahıs, polisin ihtarına uymamış. Dükkanımızın önünden aşağıya doğru kaçmaya çalıştığı esnada düştü. Bizde gördük ama ne olduğunu anlamadık. Polisi görünce yardım etmek istedim, motosikletim ile birlikte şahsın peşine gittik. Ve daha sonrasında polisler şahsı yakaladı" ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)