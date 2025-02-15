İHA
Bolu'da görevli olduğu öğrenilen polis memuru H.D. yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandı.
Çocuklarını görmek için Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'ne gelen H.D., iddiaya göre eski kayınpederi Yaşar T. (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışma yaşadı.
Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında H.D., yanında bulundurduğu silah ile Yaşar T. ve İ.A.'yı vurdu.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaşar T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bacağında vurulduğu öğrenilen İ.A.'nın ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan H.D., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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