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Sakarya'da polis memuru eski kayınpederi ile bacanağını vurdu: 1 ölü

Sakarya'da polis memuru eski kayınpederi ile bacanağını vurdu: 1 ölü Bolu'da görevli olan ve eşinden yaklaşık 5 yıl önce boşandığı öğrenilen polis memuru çocuklarını görmek için geldiği Sakarya'da dehşet saçtı, tartıştığı eski kayınpederini ile bacanağını sokak ortasında silahla vurdu, kayınpeder hayatını kaybetti.