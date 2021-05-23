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    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı

    Basketbol sahasında oyun oynayan çocuklar, polis aracının siren sesinin duyar duymaz sahadan kaçtı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 16:59
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    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı

    Sakarya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler devam ediyor.

    Kademeli normalleşme ile devam eden kısıtlamalara yönelik polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

    Serdivan ilçesinde bir grup çocuk, sokağa çıkma yasağına rağmen basketbol sahasında toplanarak oyun oynadı.

    O sırada, bölgeye polis aracı geldi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Aracın siren seslerini duyan çocuklar, oyunu bırakıp arkalarına bile bakmadan sahadan kaçtı.

    Evinin balkonunda oturan bir şahıs, çocukların kaçma anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    Görüntülerde, çocukların saniyeler içerisinde sahayı boşalttığı görüldü.

    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı ViDEO

    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı #1

    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı #2

    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı #3

    Sakarya’da polis sirenini duyan çocuklar, oyunu bırakıp eve kaçtı #4

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