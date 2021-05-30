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    Sakarya'da polisi görünce kendilerini kapalı olması gereken büfeye kilitlediler

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir büfeye polis baskın düzenledi. Büfe sahibi polisleri görünce kepenkleri indirdi.
    • AA
    • 30.05.2021 - 03:16
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    Sakarya'da polisi görünce kendilerini kapalı olması gereken büfeye kilitlediler

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde kapalı olması gereken bir büfede alkol satışı yapıldığı iddia edildi.

    İhbar üzerine büfeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

    POLİSİ GÖRÜNCE KEPENKLERİ İNDİRDİ

    Polisleri gören işletme sahibi içeride müşteriler varken kepenkleri indirerek kendilerini içeriye kilitledi.

    İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRDI

    Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri savcılık kararıyla kapıyı kırdı.

    Büfede bulunan 1'i kadın 8 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Sakarya da polisi görünce kendilerini kapalı olması gereken büfeye kilitlediler #1

    Sakarya da polisi görünce kendilerini kapalı olması gereken büfeye kilitlediler #2

    Sakarya da polisi görünce kendilerini kapalı olması gereken büfeye kilitlediler #3

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