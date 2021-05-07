Sakarya'da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı

Polis, denetim noktalarına çekilen şeritlerin koparılması üzerine yeni bir yönteme başvurdu.

Tüm yurtta uygulanan tam kapanma devam ediyor. 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında, Sakarya'nın Karasu ilçesinde denetimler hız kesmeden sürüyor.

SÜRÜCÜLER KAÇMASIN DİYE ŞERİT ÇEKİLDİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde polis denetim noktalarında sıkı tedbirler alındı. Polis ekipleri Plaj Caddesi'nde denetim noktaları kurarak, sürücülerin kaçmaması için emniyet bandı çekti.

SÜRÜCÜLER ŞERİTLERİ KOPARDI

Çok geçmeden sürücülerin şeritleri kopartarak geçtiği noktalarda emniyet bandının yerini demir bariyerler aldı. Böylelikle, karşı şeride geçmek isteyen sürücüler de polis denetim noktalarından geçmek durumunda kaldı.



