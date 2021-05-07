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    Sakarya'da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı

    Polis, denetim noktalarına çekilen şeritlerin koparılması üzerine yeni bir yönteme başvurdu.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 18:08
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    Sakarya'da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı

    Tüm yurtta uygulanan tam kapanma devam ediyor. 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında, Sakarya'nın Karasu ilçesinde denetimler hız kesmeden sürüyor.

    SÜRÜCÜLER KAÇMASIN DİYE ŞERİT ÇEKİLDİ

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde polis denetim noktalarında sıkı tedbirler alındı. Polis ekipleri Plaj Caddesi'nde denetim noktaları kurarak, sürücülerin kaçmaması için emniyet bandı çekti.

    Sakarya da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı #1

    SÜRÜCÜLER ŞERİTLERİ KOPARDI

    Çok geçmeden sürücülerin şeritleri kopartarak geçtiği noktalarda emniyet bandının yerini demir bariyerler aldı. Böylelikle, karşı şeride geçmek isteyen sürücüler de polis denetim noktalarından geçmek durumunda kaldı.

    Sakarya da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı #2

    Sakarya da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı #3

    Sakarya da, polisin denetim notalarına çektiği şeritler koparıldı #4

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