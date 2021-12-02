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    Sakarya'da polisten kaçan sürücü alkollü çıktı

    Ön plakası olmadan trafiğe çıkan ve polisin dur ihtarına uymayan şahısla yaşanan kovalamacanın ardından 2 adet ruhsatsız silahla birlikte şüpheli de yakalandı. Şahsın alkollü olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 16:04
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    Sakarya'da polisten kaçan sürücü alkollü çıktı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar esnasında, ön plakası olmayan bir araç durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenildi.

    ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

    Ekiplerce Arifiye ilçesi Kudüs Caddesi üzerinde yakalanan sürücü ve yanındaki kişi araçtan indirildi.

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ARACINDAN SİLAHLAR VE FİŞEKLER ÇIKTI

    Aracın arka koltuğunda 2 adet ‘Glock’ marka ruhsatsız silah ve 23 adet fişek bulunurken, sürücü Ö.C.C.’nin 2.93 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Sürücü Ö.C.C. ve yanındaki T.M. isimli şüpheliler gerekli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Arifiye Polis Merkezine götürüldü.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    11 bin 168 TL cezai işlem uygulanan alkollü sürücüye ayrıca, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkollü Araç Kullanma” suçlarından da adli işlem yapılacağı da öğrenildi.

    Sakarya da polisten kaçan sürücü alkollü çıktı #1

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