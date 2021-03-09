- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Sakarya'da pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Akyazı ilçesinde alüminyum profil üretimi yapan fabrikada pres makinesine sıkışan çalışan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 09.03.2021 - 05:48
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde alüminyum profil üretimi yapan bir fabrikada çalışan Tamer K., pres makinesine sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Tamer K.'ya acil müdahale yapıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.