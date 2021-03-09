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    Sakarya'da pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

    Akyazı ilçesinde alüminyum profil üretimi yapan fabrikada pres makinesine sıkışan çalışan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 05:48
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    Sakarya'da pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

    Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde alüminyum profil üretimi yapan bir fabrikada çalışan Tamer K., pres makinesine sıkıştı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Hastaneye kaldırılan Tamer K.'ya acil müdahale yapıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi #1

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