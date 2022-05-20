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- Sakarya'da psikolojik sorunlu adam ATM'yi kırdı
Sakarya'da psikolojik sorunlu adam ATM'yi kırdı
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- 20.05.2022 - 12:54
- Güncelleme : 20.05.2022 - 13:07
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde, psikolojik sorunlu olduğu öğrenilen şahıs ATM'ye saldırdı.
İHA'nın haberine göre; M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla geldiği ATM'yi parçaladı.
Kırdığı ATM kullanılamaz durumda
İhbar üzerine yakalanan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırken ATM kullanılamaz hale geldi.
Saldırgan gözaltında
Verilen bigiye göre; şahsın daha önce de bu tarz olaylara karıştığı belirtildi.