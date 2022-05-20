Sakarya'da psikolojik sorunlu adam ATM'yi kırdı

Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde, psikolojik sorunlu olduğu öğrenilen şahıs ATM'ye saldırdı.

İHA'nın haberine göre; M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla geldiği ATM'yi parçaladı.

Kırdığı ATM kullanılamaz durumda

İhbar üzerine yakalanan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırken ATM kullanılamaz hale geldi.

Saldırgan gözaltında

Verilen bigiye göre; şahsın daha önce de bu tarz olaylara karıştığı belirtildi.