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    Sakarya'da psikolojik sorunlu adam ATM'yi kırdı

    Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 20.05.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 13:07
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    Sakarya'da psikolojik sorunlu adam ATM'yi kırdı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde, psikolojik sorunlu olduğu öğrenilen şahıs ATM'ye saldırdı.

    İHA'nın haberine göre; M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla geldiği ATM'yi parçaladı.

    Kırdığı ATM kullanılamaz durumda

    İhbar üzerine yakalanan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırken ATM kullanılamaz hale geldi.

    Saldırgan gözaltında

    Verilen bigiye göre; şahsın daha önce de bu tarz olaylara karıştığı belirtildi.

    Sakarya da psikolojik sorunlu adam ATM yi kırdı #1

    Sakarya da psikolojik sorunlu adam ATM yi kırdı #2


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