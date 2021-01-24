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    Sakarya'da sahte dolar kullanan Suriyeli dolandırıcı yakalandı

    Polis tarafından yakalanan 27 yaşındaki Suriyeli Adnan Z.'nin, 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte dolar bozdurarak esnadı dolandırdığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 16:00
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    Sakarya'da sahte dolar kullanan Suriyeli dolandırıcı yakalandı

     

    Sakarya Sapanca’da 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere bin 700 dolar bozduran kişi, esnafı dolandırdı.

    Dolarların sahte olduğunu anlayan esnafın şikayeti üzerine polis araştırma başlattı.

    2 BİN DOLAR BULUNDU

    Polis, Suriye uyruklu Adnan Z.’yi yakalarken, üzerinde sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere 2 bin dolar ele geçirdi.

    5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Uyuşturucu madde kullanmak, parada sahtecilik gibi suçlardan 5 adet suç kaydı bulunan Adnan Z. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

    Sakarya da sahte dolar kullanan Suriyeli dolandırıcı yakalandı #1

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