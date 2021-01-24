Sakarya'da sahte dolar kullanan Suriyeli dolandırıcı yakalandı

Polis tarafından yakalanan 27 yaşındaki Suriyeli Adnan Z.'nin, 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte dolar bozdurarak esnadı dolandırdığı ortaya çıktı.

Sakarya Sapanca’da 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere bin 700 dolar bozduran kişi, esnafı dolandırdı.

Dolarların sahte olduğunu anlayan esnafın şikayeti üzerine polis araştırma başlattı.

2 BİN DOLAR BULUNDU

Polis, Suriye uyruklu Adnan Z.’yi yakalarken, üzerinde sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere 2 bin dolar ele geçirdi.

5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Uyuşturucu madde kullanmak, parada sahtecilik gibi suçlardan 5 adet suç kaydı bulunan Adnan Z. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.