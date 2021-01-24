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- Sakarya'da sahte dolar kullanan Suriyeli dolandırıcı yakalandı
Sakarya'da sahte dolar kullanan Suriyeli dolandırıcı yakalandı
Polis tarafından yakalanan 27 yaşındaki Suriyeli Adnan Z.'nin, 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte dolar bozdurarak esnadı dolandırdığı ortaya çıktı.
- DHA
- 24.01.2021 - 16:00
Sakarya Sapanca’da 2 market ve bir akaryakıt istasyonunda sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere bin 700 dolar bozduran kişi, esnafı dolandırdı.
Dolarların sahte olduğunu anlayan esnafın şikayeti üzerine polis araştırma başlattı.
2 BİN DOLAR BULUNDU
Polis, Suriye uyruklu Adnan Z.’yi yakalarken, üzerinde sahte 50 ve 100 dolar olmak üzere 2 bin dolar ele geçirdi.
5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI
Uyuşturucu madde kullanmak, parada sahtecilik gibi suçlardan 5 adet suç kaydı bulunan Adnan Z. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.