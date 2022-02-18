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    Sakarya'da saldırgan adam eşini vurdu kayınvalidesini dipçikle yaraladı

    Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vuran saldırgan, kayınvalidesini de tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı. Şahıs yakalanırken vurulan eşin durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 17:31
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    Sakarya'da saldırgan adam eşini vurdu kayınvalidesini dipçikle yaraladı

    Kadına şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

    Bir örneğin daha bildirildiği Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan apartmanda, A.P. ile eşi B.P. arasında tartışma çıktı.

    EŞİNİ VURDU KAYINVALİDESİNİ YARALADI

    Hararetlenen tartışma sonrası A.P. evinde bulunan tüfekle önce eşini vurdu daha sonrasında kayınvalidesi S.T.’yi tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı.

    Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Sakarya da saldırgan adam eşini vurdu kayınvalidesini dipçikle yaraladı #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli koca polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı.

    VURULAN KADININ HAYATİ DURUMU RİSKLİ

    Hastaneye kaldırılan B.P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da saldırgan adam eşini vurdu kayınvalidesini dipçikle yaraladı #2

    Sakarya da saldırgan adam eşini vurdu kayınvalidesini dipçikle yaraladı #3

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