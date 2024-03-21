Sakarya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 yolunun Geyve geçişi Doğançay mevkisinde Y.K. idaresindeki hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarparak 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Damper birbirinden ayrıldı
Kamyon çekicisiyle arkasında takılı olan damperi birbirinden ayrıldı.
Damper, refüjde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ağır yaralandı
Kamyon çekicisiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü ağır yaralandı.
Sürücü, ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Yol trafiğe kapandı
Kaza sebebiyle kamyondan kopan parçalar ve yola dökülen yağ nedeniyle yolun Adapazarı istikameti trafiğe kapatıldı.
Uzun araç kuyrukları oluşan yol, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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