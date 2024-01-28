Sakarya'da şehit olan polis memuru defnedildi Hendek ilçesinde TEM Otoyolu'nda otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Cengiz Parlak, memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan yönetimindeki otomobil, yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak (36) ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan polis memuru Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesine getirilen evli ve 2 çocuk babası Parlak için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

"Teşkilatımız mücadelesine devam edecektir”

Dualar edilen törende konuşan Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, “Kutsal görevimizi yerine getirirken bu güne kadar sayısız şehit veren teşkilatımız bundan sonra da canını, kanını, varlığını ortaya koyarak mücadelesine devam edecektir” dedi.

Toprağa verildi

Şehit Cengiz Parlak, Merzifon Kara Mustafa Paşa Camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Merzifon Polis Şehitliğine defnedildi.

Cenazeye katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP milletvekili Reşat Karagöz şehit polisin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştılar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)