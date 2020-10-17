Polis memuru Mehmet Tekcan, 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri kovalarken geçirdiği kaza sonucu şehit oldu. Tören sırasında tabuta sarılan şehit eşinin söyledikleri ise yürekleri sızlattı.

Sakarya'nın Erenler Mahallesi'nde, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı.

Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada Mehmet T. ağır yaralanırken Özkan A.ise hafif yaraladı. Bölgeye gele sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan ve hastanede de kalbi duran Mehmet Tekcan, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'da şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı

"ALMAYIN, DOYAMADIM Kİ DAHA"

Evli ve bir çocuk babası Tekcan için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında eşinin tabutuna sarılan Büşra Tekcan'ın, "Almayın, doyamadım ki daha. Yeni evliydik" diyerek al bayraklı tabuta sarılması yürekleri sızlattı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Tekcan, eşinin hayatını kaybetmesine neden olanların en ağır şekilde cezalandırılması için Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan söz istedi.

Şehit Tekcan’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Ankara’ya gönderildi.