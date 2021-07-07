Sel sularına kapılarak kaybolan Sami Özkul'un oğlu Selami Özkul, "Elektrik direğini düzelttiği esnada suya düşmüş. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, 78 yaşında olduğu belirlenen Sami Özkul, sele kapılarak kayboldu.

Yaşlı adamı arama çalışmaları devam ederken, oğlu Selami Öztürk henüz bir ize rastlamadıklarını söyledi.

AİLESİNİN UMUTLU BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Sami Özkul'un arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler yaşlı adamın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor.

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özkul’un ailesi ümitli bekleyişlerini sürdürüyor.

Sakarya'da sel sularına kapılan adam aranıyor VİDEO





"SUDA KAYBOLDU, BULAMADIK.."

Sele kapılan yaşlı adamın oğlu Selami Özkul, “Elektrik direğini düzeltiyormuş sanırım o esnada kaldırmak isterken suya düşmüş, sabah saat 07.30 sıralarında. Direk sallanıyormuş, Akyazı'daydım ben, haber geldi suda kaybolmuş, bulamadık.

Telefonla haber verdiler, daha sonrasında geldim buraya. Bulamadık, hala aranıyor. Bu bölgede arkadaşı ile birlikte geziyormuş o esnada yukarıya derenin başına gideceğini söylemiş.

Daha sonrasında arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.







