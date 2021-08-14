Sakarya’da servise çarpmamak için manevra yapan araç ters döndü

Önündeki servis aracına çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü T.O., direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Sürücü, ters dönen aracın içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan T. O. idaresindeki otomobil, önündeki servis aracına çarpmamak için manevra yaptı.

T.O., manevranın ardından direksiyon hakimiyetini kaybedince, refüje çarparak ters döndü.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobilin içerisinde bulunan sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı olarak kurtulan T.O. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan lk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.