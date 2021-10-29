Asker konvoyunda bir genç seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakarak, aracın dışına çıktı. Bununla kalmayan genç, bir süre sonra otomobilin tavan kısmına oturdu. O anlar ise pes dedirtti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir asker konvoyunda çekilen görüntüler pes dedirtti.

Asker konvoyuna katılan bir genç, seyir halindeki aracının kontrolünü bıraktı.

İlerleyen aracın dışına çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen genç, çalan müzik eşliğinde oynamaya başladı.

Bununla kalmayan şahıs, bir süre sonra müziğin ritmine kapılarak aracın tavan kısmına oturdu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaptığı hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan genç, konvoyda ilerlemekte olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Trafiği tehlikeye atan ve adeta ölüme meydan okuyan genç sürücü, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Görüntülerde; ilerleyen aracın sürücü koltuğundan dışarıya çıkan gencin müzik eşliğinde oynadığı anlar yer aldı.

Sakarya'da seyir halindeki otomobilin direksiyonunu bıraktı VİDEO



