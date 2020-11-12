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    Sakarya'da silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 04:22
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 08:56
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    Sakarya'da silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı

    Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Yeni Mahalle'de, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

    KURŞUNLARDAN BİRİ, 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri bu sırada etrafta bulunan 6 yaşındaki K.A'nın başına isabet etti.

    ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

    Yaralı çocuk, yakınları tarafından bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Durumu kritik olan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olayı haber alan çocuğun yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

    Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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