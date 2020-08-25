Sakarya’da sipariş götürürken öldürülen çiğ köftecinin katili tutuklandı

Husumetlisi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan ve olay yerinde can veren 30 yaşındaki çiğ köftecinin katili, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçe merkezinde kendisine ait iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 30 yaşındaki Muhammet Köse, sipariş götürmek için motosikleti ile yola çıktı.

Saat 16.00 sıralarında Konak Mahallesi'ndeki top sahası mevkisinde seyir halinde olan Köse, husumetli olduğu kişinin saldırısına uğrayarak pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Köse’yi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

VURULDUĞU YERDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'nin öldüğünü belirledi. Köse'nin cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında suç aletiyle yakalanan K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan K.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.