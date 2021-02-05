Sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, çantasıyla dakikalarca direnirken yardımına vatandaşlar koştu. Büyük korku yaşayan kadının panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kadın, elindeki çantayı köpeklere sallayıp dakikalarca direnmesine rağmen köpekleri uzaklaştırmadı.

KORKUDAN YERE YIĞILDI

Köpeklerin gitmesi için dakikalarca mücadele eden ve yorgun düşen kadının çığlıklarını duyan vatandaş yardıma koştu.

Olay yerinden köpekler uzaklaşırken büyük korku yaşayarak yere yığılan kadın bir süre kendine gelemedi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Sokakta yürüdüğü esnada sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına maruz kalan kadının panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırısına çantasıyla direndi VİDEO

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