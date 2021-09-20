Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, A.F. isimli bir şahıs tarafından yaka paça araçtan çıkarıldı. A.F.’nin otomobili gasbettiği anlar kameraya yansıdı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren otomobil sürücüsü, durduğu anda bir şahıs tarafından yaka paça aracından çıkarılıp dışarı atıldı.

Otomobili gasbeden şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yakıt almak için duran otomobil sürücüsünün yanına rahat tavırlarla gelen şahsın, sürüyü dışarı attığı anlar yer aldı.

GÖREVLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Olayın şokunu bir süre üzerinden atamayan otomobil sürücüsü, daha sonra istasyon görevlilerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da, sürücüyü yaka paça dışarı atıp otomobili gasbetti ViDEO

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen ekipleri, istasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Otomobili çalanın A.F. isimli bir şahıs olduğu belirlendi.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Harekete geçen ekipler, otomobili Serdivan ilçesinde terk edilmiş olarak buldu.

A.F. isimli şahıs, bir süre sonra yakalanarak tutuklandı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde A.F.’nin, uyuşturucu madde kullanımı ve kasten adam yaralama başta olmak üzere birden fazla suç kaydı olduğu belirlendi.