Sakarya'da taciz iddiası: Doktoru darbetti

Kontrol için gittiği aile hekimliğinde taciz iddiasında bulunan bir hasta doktorun burnunu kırdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Metin Kurşunoğlu, A.K. isimli hastasını kontrole çağırdı.

Doktorun yanına giden hasta, iddiaya göre bir anda tacize uğrayıp rahatsız etildiğini söyleyerek Kurşunoğlu'na saldırdı.

Burnunu kırdı

Hasta daha sonra ortadan kaybolurken, başından yaralanan ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilen doktor ise baygınlık geçirdi. İlk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan doktor Kurşunluoğlu tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre Kurşunluoğlu’nun emekli olan doktor babası Muzaffer Kurşunoğlu ile Sağlık-Sen Sakarya Şubesi de yaşanan olaya tepki gösterdi.

"Gerekenin yapılmasını istiyorum"

Olayla ilgili konuşan Kurşunoğlu, "Biz aile hekimleri olarak hastaları Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde çağırıyoruz. Bu hastayı da öyle kontrole çağırmıştık. Kontrole çağırdığımda ‘sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun’ dedi ve yumruklamaya başladı. Ben bir şey yapamadım, sesim çıkmadı. Alnım açıldı, burnumda kırık var. Sağlıkta şiddet maalesef yaygın ve bugün de geldi bizi buldu. Vatandaşların bu tür şeyler yapmaması, sağlık çalışanlarına saygılı olması, şiddete başvurmamaları ve gerekli yerlerin de bu konuya dahil olup gerekli incelemelerin başlatılmasını istiyorum." dedi.

"Artık içimiz kanıyor"

Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkan Abdullah Sönmez de "Hızırtepe’de Aile Hekimimize şiddet uygulandı. Sağlık-Sen olarak biz şiddet ile ilgili yasanın çıkmasının mücadelesini veriyoruz ve Sağlık-Sen her ay şiddet raporu yayınlıyoruz. Mart ayı şiddet raporumuzda da 31 sağlık çalışanımıza şiddet uygulandı, 38 sağlık çalışanı da mağdur oldu. Bugün gerçekten içimiz kanıyor, mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde ne insanlığa ne İslamiyet’e sığmayacak bir şekilde doktorumuz darbedilmiş. Doktorumuzun burnunda parçalı kırıklar var, dolayısıyla içimiz kanıyor. Sağlık çalışanlarına şiddet katalog suçlara dahil oldu artık tabi yapanın yanına kar kalmayacağı dönemler başladı. Fakat şiddet bir an önce son bulmalı ve bunu gerçekleştirenler adalet önüne çıkartılarak tutuklamalar gerçekleştirilmeli. Doktor bey hastayı tarama için çağırıyor, vatandaş doktora direkt saldırıyı gerçekleştiriyor. Dolayısı ile biz bunu içimize sindiremiyoruz." diye konuştu.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.