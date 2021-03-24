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    Sakarya’da takla atan cipin içinden sağlam çıktı

    Hafif ticari araç ve cip sokak girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile cip takla attı. Aracın içinden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:49
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    Sakarya’da takla atan cipin içinden sağlam çıktı

    Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Serhat Sokak üzerinde, bir cip ile hafif ticari araç, iki sokağın birleştiği noktada kafa kafaya çarpıştı.

    Cip, çarpışmanın etkisiyle takla attı.

    Sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

    Araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya’da takla atan cipin içinden sağlam çıktı #1

    Sakarya’da takla atan cipin içinden sağlam çıktı #2

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