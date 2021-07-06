Sakarya'da taksi bariyerle çarptı

Taksinin yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde, Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR VE ÇOCUK YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, sağlık görevlileri taksi şoförü Fatih Kılıç ve araçta bulunan Irak uyruklu 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAKSİ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası hurdaya dönen taksinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM’de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı