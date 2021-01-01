- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da taksici, silahlı saldırıya uğradı
Sakarya'da taksici, silahlı saldırıya uğradı
Çalıştığı durağa doğru ilerleyen taksicinin, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 01.01.2021 - 13:56
Dün akşam Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki taksi durağında silahlı saldırı meydana geldi.
Serdivan Polis Merkezi yanındaki taksi durağında gerçekleşen olayda, evinden çıkıp, çalıştığı taksi durağına doğru yürüyen Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırgan kaçarken, bacağından vurularak yaralanan Dereli, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
KAMERAYA YANSIDI
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kani Dereli'nin vurulduktan sonra ağaca yaslanıp, yere yığılması görülüyor.
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.