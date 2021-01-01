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    Sakarya'da taksici, silahlı saldırıya uğradı

    Çalıştığı durağa doğru ilerleyen taksicinin, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 13:56
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    Sakarya'da taksici, silahlı saldırıya uğradı

     

    Dün akşam Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki taksi durağında silahlı saldırı meydana geldi.

    Serdivan Polis Merkezi yanındaki taksi durağında gerçekleşen olayda, evinden çıkıp, çalıştığı taksi durağına doğru yürüyen Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Saldırgan kaçarken, bacağından vurularak yaralanan Dereli, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kani Dereli'nin vurulduktan sonra ağaca yaslanıp, yere yığılması görülüyor.

    Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #1

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #2

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #3

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #4

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #5

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #6

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #7

    Sakarya da taksici, silahlı saldırıya uğradı #8

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