İHA

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Sarıdede Mahallesi’nde, 19 Şubat’ta meydana gelen trajik olayda, 54 YU 410 plakalı tırı tamir etmeye çalışan Kazım Yunus Aktaş, aracın kupa kısmının altında kalarak ağır yaralandı.

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aktaş, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, kazadan dört gün sonra hayatını kaybetti.