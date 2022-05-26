Sakarya'da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu

Ziraat Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarlarının dinlenme tesisi karşılaşmasında ortalık savaş alanına dönerken 8 kişi yaralandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları, TEM Otoyolu Hendek geçişindeki dinlenme tesisinde karşılaştı.

Tartışmaya başlayan iki takımın taraftarlarında giderek nabızlar yükseldi.

Gruplar arasında yaşanan kaçınılmaz kavgada ortalık savaş alanına dönerken jandarma ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı.

Soğuyan kavga tekrar alevlendi

Güçlükle ayrılan taraftarlar, ekipler tarafından aralıklarla İstanbul'a gönderildi.

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8 kişi yaralandı

Olay esnasında 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yeniden alevlenen kavgada taşlarla otobüs camları indirildi.

O anlar kamerada

Otobüslerin ağır zarar gördüğü olayda jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Kayserili Ahmet Kaya, “Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Ayıp bir şey” şeklinde konuştu.



















