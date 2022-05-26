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    Sakarya'da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu

    Ziraat Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarlarının dinlenme tesisi karşılaşmasında ortalık savaş alanına dönerken 8 kişi yaralandı.
    • 26.05.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:51
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    Sakarya'da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları, TEM Otoyolu Hendek geçişindeki dinlenme tesisinde karşılaştı.

    Tartışmaya başlayan iki takımın taraftarlarında giderek nabızlar yükseldi.

    Gruplar arasında yaşanan kaçınılmaz kavgada ortalık savaş alanına dönerken jandarma ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı.

    Soğuyan kavga tekrar alevlendi

    Güçlükle ayrılan taraftarlar, ekipler tarafından aralıklarla İstanbul'a gönderildi.

    Sakarya'da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu ViDEO

    Sakarya da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu #1

    8 kişi yaralandı

    Olay esnasında 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yeniden alevlenen kavgada taşlarla otobüs camları indirildi.

    O anlar kamerada

    Otobüslerin ağır zarar gördüğü olayda jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "Futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım"

    Yaşanan olayla ilgili konuşan Kayserili Ahmet Kaya, “Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Ayıp bir şey” şeklinde konuştu.

    Sakarya da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu #2

    Sakarya da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu #3

    Sakarya da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu #4

    Sakarya da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu #5

    Sakarya da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu #6


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