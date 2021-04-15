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- Sakarya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 867 sikke ele geçirildi.
- İHA
- 15.04.2021 - 18:21
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Karasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.
2 BİN 867 ADET SİKKE BULUNDU
Ekiplerce, Darıçayırı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan iki araçta tarihi eser niteliği bulunan Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 867 adet sikke ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.