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    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü

    Tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvanın mermer ile kaplanmaya başlandığını gören halk tepki gösterdi. Halkın tepkisi üzerine takılan mermerler söküldü.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 09:35
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    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve kentin simge yapıları arasında yer alan Orhan Camii, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.

    1300’lü yıllara kadar uzanan tarihi ile kentin gözbebeği olan cami, 1893-1894 yılları arasında yıkılınca halkın yardımı ile yeniden yapılmıştı.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Tarihi caminin avlusunda bulunan taş işçiliği ile süslenmiş şadırvan, önceki gün mermerle kaplanmak istendi.

    Şadırvanın mermerle kaplandığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü #1

    ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

    Halkın şikayeti üzerine takılan mermerler söküldü.

    Şadırvan eski haline getirildi.

    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü #2

    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü #3

    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü #4

    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü #5

    Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü #6

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