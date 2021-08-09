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Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü

Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü

Tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvanın mermer ile kaplanmaya başlandığını gören halk tepki gösterdi. Halkın tepkisi üzerine takılan mermerler söküldü.