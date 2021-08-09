- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü
Sakarya’da tarihi şadırvana takılan mermerler söküldü
Tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvanın mermer ile kaplanmaya başlandığını gören halk tepki gösterdi. Halkın tepkisi üzerine takılan mermerler söküldü.
- DHA
- 09.08.2021 - 09:11
- Güncelleme : 09.08.2021 - 09:35
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve kentin simge yapıları arasında yer alan Orhan Camii, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.
1300’lü yıllara kadar uzanan tarihi ile kentin gözbebeği olan cami, 1893-1894 yılları arasında yıkılınca halkın yardımı ile yeniden yapılmıştı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Tarihi caminin avlusunda bulunan taş işçiliği ile süslenmiş şadırvan, önceki gün mermerle kaplanmak istendi.
Şadırvanın mermerle kaplandığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
ESKİ HALİNE GETİRİLDİ
Halkın şikayeti üzerine takılan mermerler söküldü.
Şadırvan eski haline getirildi.