Sakarya'da tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 gözaltı

'Kürt kökenli işçilere saldırı' ile gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan iki şüpheli yakalandı.

22 Ağustos'ta Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşanmış, şahıslardan biri aracını diğer kişinin üzerine sürmüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçi yaralanmış ve olay yargıya intikal etmişti.

Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C. ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri ise K.C. ve H.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da tarım işçilerine ırkçı saldırı iddiası gerçek dışı çıktı